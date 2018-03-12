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Flaş! Brezilya'dan Talisca'ya davet geldi!

Flaş! Brezilya'dan Talisca'ya davet geldi!.14557
  • Giriş : 12.03.2018 / 17:35:00

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'ya Brezilya'dan davet geldi.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'ya Brezilya Milli Takımı'ndan teklif geldi.

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