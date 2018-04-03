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Flaş! Çin'den Kuzey Kore'ye destek geldi!

Flaş! Çin'den Kuzey Kore'ye destek geldi!.25967
  • Giriş : 03.04.2018 / 15:25:00

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Koreli mevkidaşı Yong-ho bir araya geldi.

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Balistik füze denemeleri ile tüm dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore'ye sürpriz destek. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Koreli mevkidaşı Yong-ho bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, başka bir  ülkeye giderken Pekin’e uğradığı kaydedilen mevkidaşı Ri ile Kuzey Kore lideri  Kim Jong-un'un Çin ziyareti, ikili ilişkiler ve Kore Yarımadası'nın nükleerden  arındırılması konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Vang, Kim’in Çin’e başarılı bir ziyaret  gerçekleştirdiğini vurgulayarak ziyarette Çin-Kuzey Kore ilişkileri ile  yarımadanın nükleer sorununun barışçıl çözümünde önemli fikir birliklerinin  sağlandığını belirtti.


Mevcut durumda, Çin ve Kuzey Kore'nin geleneksel dostluğunun  sürdürülmesi ve geliştirilmesinin hem iki ülke hem de bölge için çok önemli  olduğunu ifade eden Vang, iki tarafın, Kim ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in  görüşmesinde elde edilen sonuçları uygulaması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri de Kim ve Şi'nin başarılı görüşmesinin,  ilişkilerin gelişmesi için önemli fırsatlar sunacağını söyleyerek iki liderin,  karşılıklı üst düzey ziyaretleri artırmak ve tüm seviyelerde diplomatik  ilişkileri geliştirmek gibi fikir birliğine vardığı konularda, Pekin yönetimiyle  çalışmak istediklerinin altını çizdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore Devlet  Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeleri  desteklediklerini ifade ederek Pyongyang yönetimini, yarımadanın nükleerden  arındırılmasına bağlılığı ve bölgede gelirimin düşürülmesi konusunda gösterdiği  çabalar dolayasıyla takdir ettiklerini bildirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri de iki ülke liderlerinin görüşmeleri  doğrultusunda yarımadadaki sorun konusunda Çin ile yakın stratejik iletişimi  sürdüreceklerini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile 27 Nisan’da liderler zirvesinde bir  araya gelcek Kim'in, Trump ile de gelecek ay görüşmesi planlanıyor.

Çin basının isim vermeden diplomatik kaynaklara dayandırdığı  haberlerde, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri’nın Rusya, Azerbaycan ve bazı ülkeleri  ziyaret edeceği belirtilmişti.

TRT

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