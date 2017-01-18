Flaş 'El Bab' açıklamaları
TSK, El Bab'daki operasyona Rus jetlerinin de katıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus uçaklarının El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyon düzenlediğini duyurmuştu. Konuyla ilgili askeri yetkililerden açıklama geldi. TSK, Rus jetlerinin El Bab'ın güneyinde DEAŞ hedeflerini vurduğunu duyurdu. Askeri yetkililer İngiliz Tornado'ların da bugün Bzagah bölgesinde DEAŞ hedeflerini vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus uçaklarının Halep'in El Bab ilçesinde DEAŞ'a karşı operasyon düzenlediğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ unsurlarına yönelik ilk ortak hava operasyonunu bugün düzenlediğini söyledi. Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre Rudskoy ayrıca, Rusya'ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağının, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağının katıldığını belirtti.
'EL BAB'DA DEAŞ’A AİT 36 NOKTA VURULDU'
El Bab'daki operasyonda Rus ve Türk savaş uçaklarının DEAŞ’a ait 36 noktayı vurduğunu kaydeden Rudskoy, vurulan hedeflerin tamamının Genelkurmay Başkanlıkları ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları tarafından önceden belirlendiğinin altını çizdi.
ASKERİ YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI
Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise bugün saat 07:00’da, 07:14’de, 11:35’te ve 16:20’de koalisyon kapsamında ABD silahlı İHA'ları ile gerçekleştirilen keşifler esnasında El Bab bölgesinde DAEŞ’a ait hedefler vuruldu.
UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ İNGİLTERE UÇAKLARIYLA...
Bugün saat 15:30 sularında ise koalisyonla yapılan hedef koordinasyonu neticesinde Bzagah bölgesinde belirlenen DEAŞ hedeflerine İngiltere’ye ait Tornado savaş uçakları ile hava taarruzu düzenlendi. Hedefler imha edildi.
Uzun bir aradan sonra koalisyon savaş uçaklarıyla El Bab'ta DEAŞ'ı vurmuş oldu.
RUS UÇAKLARI VURDU
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, bugün Rus yetkililerle yapılan koordine neticesinde Rusya'ya ait savaş uçakları, El Bab’ın güneyinde belirlenen DEAŞ hedeflerini vurdu.
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