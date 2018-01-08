Flaş! Emenike, Süper Lig'e geri dönüyor
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen golcü oyuncu Emenike, oynadığı Olympiakos takımından Osmanlıspor' geliyor.
Olympiakos'ta kadro dışı kalan Emenike ile görüşen Osmanlıspor, bu oyuncuya şartlı bir teklifte bulundu. Yunan ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcüden bonservisini almasını isteyen mor sarılılar, senelik de 350 bin euro önerdi
FOTOMAÇ
DİĞER HABERLER
Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması!
Golcü oyuncu Oğuzhan Özyakup, transfer ile ilgili açıklama yaptı.
İspanyol devi Barcelona Arda Turan'ı gönderdi!
İspanyol devi Barcelona, golcü oyuncu Arda Turan'ı gönderdi.
Terim, Milli futbolcuyu Galatasaray'a getiriyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'dan öğrencisi Emre Mor'u Galatasaray'a getir
Cenk Tosun'un eşinden duygusal mesaj
Beşiktaş'tan Everton takımına transfer olan Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun, eşini sosyal medya üzerinde
Coutinho'nun yerine 55 milyon euroluk çözüm
Philipp Coutinho'yu 160 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya satan Liverpool, Mahrez'i kadrosuna ka
Beşiktaş taraftarı ile polis arasında gerginlik!
Eskişehir'de Beşiktaş taraftarı ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.