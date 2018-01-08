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Flaş! Emenike, Süper Lig'e geri dönüyor

Flaş! Emenike, Süper Lig'e geri dönüyor.24788
  • Giriş : 08.01.2018 / 13:54:00

Yunan ekibi Olympiakos'ta forma şansı bulamayan Emenike Türkiye'ye dönüyor.

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Beşik Modelleri

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen golcü oyuncu Emenike, oynadığı Olympiakos takımından Osmanlıspor' geliyor.

Olympiakos'ta kadro dışı kalan Emenike ile görüşen Osmanlıspor, bu oyuncuya şartlı bir teklifte bulundu. Yunan ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcüden bonservisini almasını isteyen mor sarılılar, senelik de 350 bin euro önerdi

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