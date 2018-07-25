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Flaş! Fatih Terim, o futbolcuyu veto etti

Flaş! Fatih Terim, o futbolcuyu veto etti.25336
  • Giriş : 25.07.2018 / 18:15:00

Teknik adam Fatih Terim, golcü oyuncu Stevan Jovetic'i veto etti.

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Sepet Beşik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibe önerilen Karadağlı golcü oyuncu Stevan Jovetic'i veto etti.

Galatasaray'da Stevan Jovetic transferi Fatih Terim'e takıldı. Bir süredir golcü arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takıma menajerler aracılığı ile Monaco'nun Karadağ'lı golcüsü Stevan Jovetic önerildi ancak Fatih Terim transferi istemedi.

Geçtiğimiz sezon Monaco'ya 11 milyon Euro'ya transfer olan ve 21 maçta 10 gol atan Karadağ'lı golcü Galatasaray'a gelmeyi kabul etmişti. Aynı zamanda Fransız ekibi Monaco'da oyuncuyu kiralık göndermeye hazırdı.

Jovetic ilk transferini Partizan'dan 8 milyon Euro'ya Fiorentina'ya gelerek yaptı. Ardından 26 milyon Euro'ya Manchester City'e, 13.5 milyon Euro'ya İnter'e, son olarak 11 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer olmuştu. Karadağlı golcüye ödenen toplam bonservis bedeli 60 milyon Euro'yu geçiyor.

Bu arada Fatih Terim'in Gomis'e yardımcı olarak 9 ve 10 numara karışımı koşan-basan bir forvet istediği ve araştırmaların bu yönde yapılmasını istediği öğrenildi.

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