Flaş! Fenerbahçe'de dev FETÖ temizliği!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası Fenerbahçe'nin geniş bir inceleme yaptığı ortaya çıktı.
Başkan Aziz Yıldırım başta kendisi ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sarı-lacivertli kulübün tüm üyelerinin, çalışanlarının ve hizmet sağlayıcılarının bulunduğu tam liste devletin kurumlarına göndererek FETÖ bağlantılarını araştırılmasını istedi. Şu ana kadar üye 48 kamu görevlisinin terör örgütüyle ilişkisi olduğunun belirlendiği ve bu kişilerle ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.
15 Temmuz’da milletimize ve demokrasimize yönelik darbe girişiminin ardından ülkemizde kamu sektörü ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personele Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında güvenlik incelemeleri başlatılmıştı. Başta askeriye olmak üzere emniyet, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda temizlenmeye çalışılan FETÖ’nün izlerini Fenerbahçe Kulübü’nün de sürdüğü ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün bu kapsamda bütün iştirakleri için geniş bir araştırma yaptırdığı öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım başta kendisi ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sarı-lacivertli kulübün tüm üyelerinin, çalışanlarının ve hizmet sağlayıcılarının bulunduğu tam listeyi devletin kurumlarına göndererek FETÖ bağlantılarını soruşturdu.
Bu konuda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, HSYK, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, valilikler ve Emniyet Müdürlüğü ile bağlantıya geçildiği ve kulüple ilişkisi bulunan tüm kişilerin incelenmesinin istendiği öğrenildi.
Şu ana kadar kulübe 48 üyenin isminin verildiği ve bunların kamuda görev yaptığı belirlendi. Yönetimin bu kişilerle ilgili gerekli işlemleri derhal başlattığı ve Fenerbahçe Kulübü ile ilişkilerinin kesildiği ifade edildi. Listenin geniş olması nedeniyle araştırmanın halen devam ettiği, en kısa zamanda güvenlik incelemesinin sonlandırılacağı belirtildi.
Yönetimin uzun bir süredir gizlilik içinde yürüttüğü FETÖ temizliğinin sonuçlarının yakın bir gelecekte kamuoyu ile paylaşılmasının planlandığı da kaydedildi.
MİLLİYET
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