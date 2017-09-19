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Flaş! Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu

Flaş! Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu.18435
  • Giriş : 19.09.2017 / 15:36:00

Sezona iyi başlamayan Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Sarı-lacivertliler belirlencek olan 3 oyuncudan birisinin gönderileceği öğrenildi.   

Fenerbahçe'de bir yandan Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılma planı yapılırken, diğer yandan da devre arasında yapılacak transferler gündeme geldi.

Sarı lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman, bir zirve gerçekleştirerek takımdan bir isim gönderme kararı aldığı bildirildi. Gönderilecek futbolcudan kalan parayla da yeni bir transferin gerçekleştirileceği belirtildi.

O İSİMLER BELLİ OLDU

Kanarya'da yüksek yıllık ücreti olan Robin Van Persie başta olmak üzere Aatif Chahechouhe ve Roman Neustadter gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Bu oyuncuların gönderilmesi performansına ve gelecek tekliflere göre değerlendirileceği ifade edildi.

İLK HEDEF SOL BEK VE SAĞ KANAT

Sarı lacivertlilerde bu 3 oyuncudan birisinin gönderilmesiyle oluşacak bütçe ile de kadroya katılması planlanan ismin sol bek ya da sağ kanat olması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın performansının yetersiz bulunması bu bölge için yeni ismin alınma ihtimalinin olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca sağ kanatta Dirar'ın alternatifinin olmaması da bu bölgeye bir ismin takviye yapılması olasılığını da gündeme getirdi.

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