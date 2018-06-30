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Flaş! Filenin Sultanları finale yükseldi!

Flaş! Filenin Sultanları finale yükseldi!.28937
  • Giriş : 30.06.2018 / 14:09:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunda finale yükseldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Çin'in ev sahipliğinde Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, A Grubu'nu lider bitiren Brezilya ile B Grubu ikincisi Türkiye karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk iki seti aynı skorla 25-23 kazanan milliler, baştan sona üstünlüğünü kabul ettirdiği rakibi karşısında üçüncü seti de 25-22 aldı ve adını finale yazdırdı.

Sultanlar, yarı finalin diğer eşleşmesinde bugün TSİ 14.45'te oynanacak ABD-Çin maçının kazananıyla yarın TSİ 14.00'te şampiyonluk maçına çıkacak.

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