Flaş! Filenin Sultanları finale yükseldi!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Çin'in ev sahipliğinde Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde, A Grubu'nu lider bitiren Brezilya ile B Grubu ikincisi Türkiye karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk iki seti aynı skorla 25-23 kazanan milliler, baştan sona üstünlüğünü kabul ettirdiği rakibi karşısında üçüncü seti de 25-22 aldı ve adını finale yazdırdı.
Sultanlar, yarı finalin diğer eşleşmesinde bugün TSİ 14.45'te oynanacak ABD-Çin maçının kazananıyla yarın TSİ 14.00'te şampiyonluk maçına çıkacak.
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