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Flaş! Galatasaray'ın kadrosu açıklandı!

Flaş! Galatasaray'ın kadrosu açıklandı!.17626
  • Giriş : 21.04.2018 / 17:47:00

Galatasaray, bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Sepet Beşik

Galatasaray Kulübü, şampiyonluk yarışına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de 30. haftaya Galatasaray 60 puanla maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 oyuncu ceza sınırında
Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş yarın kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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