Flaş gelişme! Beşiktaş'ta 3 imza birden atıldı!
Son şampiyon Beşiktaş harekete geçti. Kara Kartal, Oğuzhan, Tolgay Arslan ve Atiba'nın sözleşmelerini yenilemek için harekete geçti.
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalamak için somut adımları atmaya hazırlanıyor. Yönetim 3 futbolcu ile de görüşerek, derve arası transfer döneminde imzaları attırmak istiyor.
Tolgay ve Oğuzhan ile 4 yıllık anlaşma yapmayı planlayan siyah beyazlı yönetim, Atiba’ya ise 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edecek. 34 yaşındaki Kanadalı futbolcunun gelecek sezon forma giyeceği maç sayısına ve göstereceği performansa göre 2019-2020 sezonunu içeren opsiyonu ile ilgili karar verilecek.
Futbol komitesi sezon başında görüştüğü Oğuzhan ve Tolgay ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen, imzalar atılmamıştı.
Kariyerlerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Oğuzhan ve Tolgay’ın yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından, devre arası transfer döneminde yeni sözleşmelerin yapılması bekleniyor.
2 futbolcunun da imzalayacağı 4’er yıllık kontratlar 2022 Mayıs ayında tamamlanacak.
NTVSPOR
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