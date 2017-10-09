Facebook Twitter Rss

Flaş gelişme! Beşiktaş'ta 3 imza birden atıldı!

Flaş gelişme! Beşiktaş'ta 3 imza birden atıldı!.17626
  • Giriş : 09.10.2017 / 15:39:00

Beşiktaş yönetimi, 3 futbolcuyla imza atmak için harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Son şampiyon Beşiktaş harekete geçti. Kara Kartal, Oğuzhan, Tolgay Arslan ve Atiba'nın sözleşmelerini yenilemek için harekete geçti.   

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalamak için somut adımları atmaya hazırlanıyor. Yönetim 3 futbolcu ile de görüşerek, derve arası transfer döneminde imzaları attırmak istiyor.

Tolgay ve Oğuzhan ile 4 yıllık anlaşma yapmayı planlayan siyah beyazlı yönetim, Atiba’ya ise 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edecek. 34 yaşındaki Kanadalı futbolcunun gelecek sezon forma giyeceği maç sayısına ve göstereceği performansa göre 2019-2020 sezonunu içeren opsiyonu ile ilgili karar verilecek.

Futbol komitesi sezon başında görüştüğü Oğuzhan ve Tolgay ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen, imzalar atılmamıştı.

Kariyerlerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Oğuzhan ve Tolgay’ın yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından, devre arası transfer döneminde yeni sözleşmelerin yapılması bekleniyor.

2 futbolcunun da imzalayacağı 4’er yıllık kontratlar 2022 Mayıs ayında tamamlanacak.

NTVSPOR

Golcü oyuncu Eto'o Beşiktaş'a haber yolladı

Üzülmez: Isıran bir takım olmak istiyoruz

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'den sol bek için sürpriz transfer

Fenerbahçe'den sol bek için sürpriz transfer

Fenerbahçe yönetimi, sol bek transferi için harekete geçti.

Üzülmez: Isıran bir takım olmak istiyoruz

Üzülmez: Isıran bir takım olmak istiyoruz

İbrahim Üzülmez, takımının başarısı için yapacaklarını belirtti.

 

Fenerbahçe, Van Persie'den umudunu kesti

Fenerbahçe, Van Persie'den umudunu kesti

Fenerbahçe Kulübü, Robin Van Persie'den umudunu kesti.

Aykut Hoca, Volkan Demirel'e görev veriyor

Aykut Hoca, Volkan Demirel'e görev veriyor

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, Malatya maçında görev alabilir.

 

Sofuoğlu'ndan kötü haber! Kendisi açıkladı

Sofuoğlu'ndan kötü haber! Kendisi açıkladı

Fransa'da ciddi bir kaza geçiren ve adeta ölümden dönen Kenan Sofuoğlu, kötü haberi verdi.

Teknik adam Tudor: Bu daha yüzde 60!

Teknik adam Tudor: Bu daha yüzde 60!

Sezona muhteşem bir giriş yapan Galatasaray'da teknik adam Tudor, hala takımdan memnun değil.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya