Flaş gelişme! Trabzonspor ligden çekliliyor
Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün yaşanan icra krizinin ardından ligden çekilme ihtimalinin gündeme geldiği öğrenildi.
Trabzonspor Kulübü’nün Basketbol kulübüne gönderdiği icranın ardından Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, olağan gelen kurulda Trabzonspor yönetimine seslenerek, “İcrayı çekerseniz lige başlayacağız. Çekmezseniz Trabzon’da faaliyette olan Basketbol kulübü kapanacak ben de size anahtarını getireceğim” demişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Trabzonspor Kulübü, Basketbol kulübüne gönderdiği icrayı geri çekmedi. Basketbol kulübünün, kulübü kapatmayacağı ancak bugün yarın ligden çekileceği öğrenildi.
Altyapısında 150 oyuncu bulunan, 150 kadar da Yaz Spor Okulu öğrencilerine hizmet veren ve onlarca çalışanın bulunduğu kulüp bu çıkmazın ardından nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu olarak göze çarpıyor. Hatırlanacağı üzere Trabzon’da daha önce voleybol, hentbol kulüpleri de maddi yetersizlikten dolayı kapanmıştı.
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