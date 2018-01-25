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Flaş! HDP'nin eş başkanına Afrin gözaltısı

Flaş! HDP'nin eş başkanına Afrin gözaltısı.16218
  • Giriş : 25.01.2018 / 12:12:00

HDP eş başkanı Baki Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilerde bulunan HDP İl Eş Başkanı Baki Yıldırım gözaltına alındı.

TSK'nin Afrin bölgesine başlattığı "Zeytin Dalı" harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen HDP'nin İl Eş Başkanı ve partinin üst kurul delegesi Baki Yıldırım ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TSK'nın Afrin'de terör örgütü PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada, terör örgütünü destekleyip, operasyonu haksız göstermeye çalışıp taban oluşturmaya çalışan HDP Elazığ İl Eş Başkanı Baki Yıldırım ile birlikte 2 şüpheli tespit edildi. Polis eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan HDP'nin İl Eş Başkanı Yıldırım ile birlikte 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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