Flaş iddia! Beşiktaş Adebayor ile anlaştı
Emmanuel Adebayor ile Beşiktaş'ın anlaştığı ve son kararın Kara Kartal'ın başkanı Fikret Orman tarafından verileceği öğrenildi.
HABER1903’ün haberine göre; Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi’nin Adebayor ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Togo’lu golcü oyuncu için son kararı Başkan Fikret Orman’ın vereceği belirtildi. Arsenal, Manchester City, Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen Adebayor son olarak ise Crystal Palace’da forma giymişti.
Togo’lu oyuncu, Afrika Kupası’nda oynadığı 3 maçta ise etkili performansıyla dikkat çekti.
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