Flaş iddia! Quaresma için 20 milyon Euro!
Siyah beyazlılara yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Ece, aldığı bir istihbaratı Tivibu Spor'da katıldığı programda açıkladı. Ece, Quaresma için devre arasında Çin'den 20 milyon euro teklif geldiğini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi. Quaresma'nın bir marka olduğunu savunan Futbol yorumcusu, Portekizli futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasıyla birlikte takımdan bedelsiz olarak ayrılma ihtimalinin kalktığını ve gelecek sezon 10-15 milyon euro gibi bedellere satılabileceğini aktardı.
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