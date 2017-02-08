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Flaş iddia! Quaresma için 20 milyon Euro!

Flaş iddia! Quaresma için 20 milyon Euro!.20609
  • Giriş : 08.02.2017 / 22:09:00

Ünlü futbol yorumcusu Ali Ece, Beşiktaşlı yıldız futbolcu Quaresma hakkında önemli bir iddiada bulundu.

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü Futbol yorumcusu Ali Ece, Çin ekiplerinden Quaresma için 20 Milyon Euro'luk teklif geldiğini iddia etti.

Siyah beyazlılara yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Ece, aldığı bir istihbaratı Tivibu Spor'da katıldığı programda açıkladı. Ece, Quaresma için devre arasında Çin'den 20 milyon euro teklif geldiğini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi. Quaresma'nın bir marka olduğunu savunan Futbol yorumcusu, Portekizli futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasıyla birlikte takımdan bedelsiz olarak ayrılma ihtimalinin kalktığını ve gelecek sezon 10-15 milyon euro gibi bedellere satılabileceğini aktardı.

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