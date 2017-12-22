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Flaş iddia! Tosic, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Flaş iddia! Tosic, Beşiktaş'tan ayrılacak mı?.24152
  • Giriş : 22.12.2017 / 08:41:00

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularından Tosic ile ilgili açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta yaptığı hamleler ve golleriyle göz dolduran Tosic'in devre arası İngiltere'ye gideceği iddia edildi.   

DINAMO Kiev’in Hırvat stoperi Domagoj Vida’yla anlaşan Beşiktaş, Sırp savunmacısı Dusko Tosic’le devre arasında yollarını ayırabilir. Çünkü 32 yaşındaki futbolcuya İngiltere’den çok ciddi bir talip var.

2015-16 sezonu başında G.Birliği’nden Beşiktaş’a gelen Tosic, özellikle bu sezon seviye atladı. Portekizli yıldız Pepe ile savunmadaki uyumu ve yerinde müdahaleleri dikkat çeken tecrübeli futbolcu, ayrıca siyah-beyazlılara ofansta da büyük katkı sağlıyor. Geçmiş sezonlara kıyasla topu çok daha iyi kullanan solak savunmacı geride kalan 21 resmi maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.  Tosic’in ortaya koyduğu performans Avrupa’nın da dikkatini çekti ve deneyimli oyuncuya bir Premier Lig temsilcisi kanca attı.

Siyah-beyazlı kulübe sözlü olarak yapılan teklif 3.5 milyon Euro. Başkan Fikret Orman, önümüzdeki hafta içi Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş ile masaya oturacak. Kurt hocanın görüşünü alacak olan siyah-beyazlıların 1 numarası ardından son kararını da verecek. Ancak ocak ayında Vida’nın takıma katılacak olmasından ötürü Orman’ın Tosic’e gelen teklife olumlu yanıt vermeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.

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