Flaş! İngiliz Kulübü, Arda Turan'ı açıkladı!
Katalan devi Barcelona'da Futbol hayatını sürdüren milli gururumuz Arda Turan'ın İngiliz kulübü Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu açıklandı.
Haberde, Arsenal menajeri Arsene Wenger'in uzun süredir Arda Turan'ı yakından takip ettiği ve kulübün transfer için harekete geçtiği belirtildi. Arsenal formasını giyen Türk yıldız Mesut Özil'in de Arda ile sürekli temas halinde olduğu vurgulandı..
Eski milli futbolcu ve yorumcu Ergün Penbe, Arda Turan'ın Arsenal'e transferiyle ilgili konuştu. Penbe, "Arda yüzde 70 ihtimalle Arsenal'e transfer olacak. Ben bu yönde duyum aldım" dedi.
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