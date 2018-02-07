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Flaş! İstanbul'da özel okulda yangın çıktı!

Flaş! İstanbul'da özel okulda yangın çıktı!.17070
  • Giriş : 07.02.2018 / 17:12:00

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde özel okulda yangın çıktı.

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Sepet Beşik

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde özel bir kolejde büyük panik yaşandı. Öğrenciler dersteyken çıkan yangında can ve mal kaybı yaşanmazken öğrenciler büyük korku atlattı.

Saat 15.30 sıralarında okulun konferans salonunda elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı duman kapladı. Bu sırada derste olan öğrenciler okuldan dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye dumanı tahliye etmek için çalışma yaptı.

Yangın nedeniyle veliler çocuklarını okuldan almaya geldi.  Çocuğunu okuldan almaya gelen bir veli, “Elektrik kontağından konferans salonunda yangın çıktığı, çocukların tahliye edildiği bize söylendi. Herhangi bir sorun olmadığından yarın eğitime devam edilecek" dedi.

TRT

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