Flaş! KPSS lisans başvuruları başladı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden kritik açıklama geldi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularının başladığı öğrenildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, bugünden itibaren 21 Mayıs'a kadar alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak.
ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık'ta yapılacak.
Adayların tümü, 22 Temmuz 2018'de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler.
2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, bugünden itibaren 21 Mayıs'a kadar alınacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler
NTV
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