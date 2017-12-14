Flaş! Maden arama iptal!
Büyük tartışma yaratan Gökçeada'daki maden arama projesi iptal edildi.
Gökçeada’da altın ve gümüş aramak için başvuruda bulunan Merih Madencilik, başvuruyu geri çekti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÇED sürecinin sonlandırıldığını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yuvalı mevkisinde yapılacak maden araması için yapılan başvuru için ÇED sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, “Ekolojik dengeye zarar verecek böyle bir işe müsaade etmeyiz” demişti.
Organik tarım turizmiyle tanınan Gökçeada, 2011’in haziran ayında almış olduğu ‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanıyla dünyanın ilk ve tek "sakin adası" seçilmişti.
Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, Gökçeada’da maden arama ruhsatı alan Merih Madencilik şirketi başvuruyu geri çekti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ÇED sürecinin sonlandırıldığı belirtildi.
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