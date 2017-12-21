Flaş! Metin Hara'dan ayrılık açıklaması!
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla tanınan yazar Metin Hara, basında çıkan iddiaları yalanladı. Güzel modelin sosyal medya hesaplarından Hara'yı takibi bırakması dedikodulara yol açmıştı.
Lima’nın önceki gün Metin Hara’yı sosyal medya hesabında takipten çıkarması “Lima ve Hara ayrıldı” olarak açıklanmıştı. Ancak Metin Hara konuyla ilgili olarak net bir açıklama yaparak ayrılık iddiasını yalanladı.
“4 GÜN SONRA YANINDAYIM”
Türk yazar, Lima’nın kendisini takipten çıkarmadığını, sosyal medya yöneticilerinin yanlışlıkla takibi bıraktığını söyledi ve ekledi. “Ayrılık yok, 4 gün sonra yanında olacağım”..
NTV
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