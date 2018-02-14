Flaş! ÖSO, 25 teröristi etkisiz hale getirdi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda gelişme yaşandı. Özgür Suriye Ordusu, Afrin operasyonunda 25 teröristi etkisiz hale getirdi.
Bülbül bölgesinde halen terör unsurlarının gözükmesi sebebiyle Hamza Tümeni birlikleri terör mevzilerini değişik alanlardan vuruyor. Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moralinin yüksek olduğu, kontrollü atışlarla sahayı temizledikleri öğrenildi.
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