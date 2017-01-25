Flaş! Riekerink gitmesine izin vermedi!
Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç futbolcusu Birhan Vatansever'in takımdan ayrılmasına teknik direktör Riekerink'in izin vermediği ortaya çıktı.
Genç yıldıza bir çok Süper Lig ve TFF 1. Lig kulübü talip olmuştu. Birhan da forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyordu ancak Hollandalı çalıştırıcı oyuncunun takımda tutulmasını istedi. Sarı-kırmızılı kulüp gelen teklifleri bu nedenle geri çevirdi.
Bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamayan ancak kadroya girebilen Birhan Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giyebildi. U21 takım formasıyla 15 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 asit yaptı.
Birhan Vatansever'in sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona eriyor.
FANATİK
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