Facebook Twitter Rss

Flaş! Riekerink gitmesine izin vermedi!

Flaş! Riekerink gitmesine izin vermedi!.16115
  • Giriş : 25.01.2017 / 17:19:00

Birhan Vatansever'in Galatasaray'dan ayrılmasına Riekerink engel oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç futbolcusu Birhan Vatansever'in takımdan ayrılmasına teknik direktör Riekerink'in izin vermediği ortaya çıktı.

Genç yıldıza bir çok Süper Lig ve TFF 1. Lig kulübü talip olmuştu. Birhan da forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyordu ancak Hollandalı çalıştırıcı oyuncunun takımda tutulmasını istedi. Sarı-kırmızılı kulüp gelen teklifleri bu nedenle geri çevirdi.

Bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamayan ancak kadroya girebilen Birhan Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giyebildi. U21 takım formasıyla 15 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 asit yaptı.

Birhan Vatansever'in sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona eriyor.

FANATİK

İstanbul Hadımköy'de patlama!

Dolar 3,83'ün üzerine çıktı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'den Kayseri'ye sert tepki!

Fenerbahçe'den Kayseri'ye sert tepki!

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi zehir zemberek bir açıklama yaptı.

Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama

Ünal Aysal'dan başkanlık için açıklama

Ünal Aysal, yeniden başkan olacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

 

Galatasaray Odeabank İsrail ekibini farka boğdu!

Galatasaray Odeabank İsrail ekibini farka boğdu!

THY Avrupa Ligi 19. hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank İsrail ekibi Maccabi Fox'u ağırladı.

Fenerbahçe Rusya deplasmanında galip: 81-86

Fenerbahçe Rusya deplasmanında galip: 81-86

Euroleague'in 19. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Rusya'dan galib

 

Aykut Kocaman: Türkiye ligi pis bir lig

Aykut Kocaman: Türkiye ligi pis bir lig

Aykut Kocaman, takımı ve Türk futboluna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Bu futbolla bizi geçerler

Şenol Güneş: Bu futbolla bizi geçerler

Şenol Güneş, dün akşam oynanan Alanyaspor maçını değerlendirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya