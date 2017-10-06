Flaş! Rus askeri helikopteri acil iniş yaptı!
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Mi-28 tipi Rus askeri helikopteri acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Olayda kimsenin zarar görmediği açıklandı.
TRT
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