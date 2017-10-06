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Flaş! Rus askeri helikopteri acil iniş yaptı!

Flaş! Rus askeri helikopteri acil iniş yaptı!.13297
  • Giriş : 06.10.2017 / 14:37:00

Mi-28 tipi Rus askeri helikopteri acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Mi-28 tipi Rus askeri helikopteri acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Olayda kimsenin zarar görmediği açıklandı.

TRT

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