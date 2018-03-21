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Flaş! Rus savaş gemisi Türk bayrağı açtı!

Flaş! Rus savaş gemisi Türk bayrağı açtı!.9530
  • Giriş : 21.03.2018 / 13:12:00

PM-56 bordo numaralı Rus savaş gemisi, Türk bayrağı açtı.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru ilerleyen PM-56 borda numaralı Rus savaş gemisi, Türk bayrağı çekerek boğazdan geçti. Geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.

Geminin geçişi sırasında boğazın serin sularında yüzen yunuslar da renkli görüntüler oluşturdu.

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