Flaş! Rus savaş gemisi Türk bayrağı açtı!
İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru ilerleyen PM-56 borda numaralı Rus savaş gemisi, Türk bayrağı çekerek boğazdan geçti. Geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.
Geminin geçişi sırasında boğazın serin sularında yüzen yunuslar da renkli görüntüler oluşturdu.
GÜNEŞ
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