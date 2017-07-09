Flaş! Semih Kaya Galatasaray'dan ayrılıyor!
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2011 yılından bu yana A Takım'da görev yapan, birçok başarıda pay sahibi olan defans oyuncusu Semih Kaya, bir süredir adının geçtiği Çekya kulübü Sparta Prag ile anlaştı.
Savunma hattında Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Koray Günter gibi isimler bulunan Galatasaray'da, Igor Tudor'un onay vermesi sonrası gelen teklifi değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, bundan böyle kariyerini Çekya'da sürdürecek.
Sarı-Kırmızılı formayla 202 maça çıkan ve Galatasaray'daki eski partneri Tomas Ujfalusi'nin referansıyla gerçekleşecek transferin, 2 milyon+bonuslarla birlikte toplam 3 milyon Euro'yu bulacağı öğrenildi.
Şu anda Galatasaray'ın Slovakya'daki kampında bulunan Semih Kaya, yarın takıma veda ederek, kamptan ayrılacak.
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