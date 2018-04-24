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Flaş! Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu!

Flaş! Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu!.17507
  • Giriş : 24.04.2018 / 17:55:00

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluk hedefine adım adım ilerleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Galatasaray derbisi için planları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 3-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle arka arkaya 4. zaferini elde ederek bir kritik virajı daha kayıpsız geçen Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi.

Pazar günü oynanacak sezonun son derbisinde 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ı devirip ezeli rakibine sahasındaki ilk mağlubiyeti tattırmak isteyen siyah beyazlı ekipte moraller yerinde... Pazar günü oynayacakları maçın şampiyonluk yarışında kırılma noktası olarak gören teknik direktör Şenol Güneş tüm planlarını 'zafer' üzerine yapıyor.

Beşiktaş'ın başında sarı kırmızılı ekibe karşı çıktığı 5 maçta, 4 galibiyet 1 beraberlik alan deneyimli teknik adam aynı performansını devam ettirmek istiyor. Futbolcularıyla yaptığı toplantılarda bu maçın önemine dikkat çeken Güneş takımını dev karşılaşmaya motive etmek için büyük çaba gösteriyor.

Bu maçta da hücum hattını Quaresma, Babel, Talisca ve Negredo'dan kurması beklenen Şenol Güneş'in sezonu kapatan Caner'in yerine sol bekte Adriano, sağbek pozisyonunda ise Gökhan Gönül'e görev vereceği belirtildi.

Öte yandan günü izinli geçiren Beşiktaşlı futbolcuların, takımdaşlık ruhunu ön planda tutma adına birlikte zaman geçirerek, öğle yemeklerinde birlikte olarak kritik derbi öncesi kenetlendikleri ifade ediliyor.

BEİNSPORTS

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