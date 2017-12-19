Flaş! Sınıra asker sevk ediliyor
Hatay'da Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanından gelen obüs topları ve zırhlı taşıtların bulunduğu askeri araç konvoyu, Hassa'daki Suriye sınırına doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlanacağı öğrenildi.
TRT
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