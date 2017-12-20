Flaş! Slaven Bilic, Galatasaray'a geliyor!
Tudor'un gönderildiği Galatasaray'da Bilic sesleri yükseldi. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran teknik adam Slaven Bilic'in takımın başına geleceği iddia edildi.
Galatasaray, Bilic için devreye girerken Cenk Ergün, Hırvat teknik adamla üç kez görüştü. Slaven Bilic'in ise Galatasaray'dan süre istediği iddia edildi.
Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, son olarak West Ham United'da görev yaptı. Bilic daha önce kariyerinde Lokomotif Moskova, Hajduk Split ve Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Beşiktaş'ta Talisca krizi! Yarda bıraktı
Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu Talisca ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Fikret Orman'dan Arda Turan için açıklama
Fikret Orman, Arda Turan ve Cenk Tosun iddialarına ilişkin konuştu.
Galatasaray Başkanı'ndan Terim açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'da Özbek'in ilk rakibi belli oldu
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in ilk rakibi belli oldu.
Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Sırp asıllı oyuncu Milosevic'in takımdan gönderildiği öğrenildi.
Lucescu öve öve bitiremedi: Beşiktaş zirvede
Başarılı teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı öve öve bitiremedi.