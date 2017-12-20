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Flaş! Slaven Bilic, Galatasaray'a geliyor!

Flaş! Slaven Bilic, Galatasaray'a geliyor!.12000
  • Giriş : 20.12.2017 / 09:34:00

Tecrübeli teknik adam Slaven Bilic'in Galatasaray'a geleceği iddia edildi.

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Beşik Modelleri

Tudor'un gönderildiği Galatasaray'da Bilic sesleri yükseldi. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran teknik adam Slaven Bilic'in takımın başına geleceği iddia edildi.

Galatasaray, Bilic için devreye girerken Cenk Ergün, Hırvat teknik adamla üç kez görüştü. Slaven Bilic'in ise Galatasaray'dan süre istediği iddia edildi.

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, son olarak West Ham United'da görev yaptı. Bilic daha önce kariyerinde Lokomotif Moskova, Hajduk Split ve Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

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