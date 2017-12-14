Flaş! Tahkim Kurulu kararları açıklandı!
Tahkim Kurulu, kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Kurul, Olcan Adın, Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin itirazlarını reddetti.
İşte TFF'nin sitesinden yapılan o açıklama:
TFF Tahkim Kurulu 14 Aralık 2017 günlü (64) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2017/245 - K.2017/280 - Ek
Futbolcu Olcan Adın'ın, Kurulumuzun 13.07.2017 tarih ve E.2017/245 - K.2017/280 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8/5. maddesi uyarınca harç yatırılmadığından reddine, oybirliği ile,
2. E.2017/363 - K.2017/397 - Ek
12 Bingöl Spor Kulübü'nün, Kurulumuzun 19.09.2017 tarih ve E.2017/363 - K.2017/397 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 8/5. maddesi uyarınca harç yatırılmadığından reddine, oybirliği ile,
3. E.2017/431 - K.2017/475
Kastamonu Spor 1966 Kulübü'nün ve futbolcu Müslüm Aydoğan'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.07.2017 tarih ve E.2017/352 - K.2017/327 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,
- Kastamonu Spor 1966 Kulübü'nün davasının reddine,
- Harç, giderler ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,
4. E.2017/453 - K.2017/476
Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 17.11.2017 tarih ve 2017/27-20814 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- 21.10.2017 tarihinde oynanan Bitlis Özgüzeldere Spor - Bitlis Spor müsabakasının; çıkan saha olayları nedeniyle tatil edilmesinin uygun görülmesine ve FMT'nin 23/4. maddesi uyarınca her iki kulübün (3-0) hükmen yenik sayılmalarına yönelik TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
5. E.2017/473 - K.2017/477
1299 Osmanlı A.Ş.'nin, PFDK'nın 30.11.2017 tarih ve E.2017-2018/383 - K.2017-2018/460 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- 1299 Osmanlı A.Ş.'nin, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
6. E.2017/474 - K.2017/478
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/419 - K.2017-2018/484 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Okul Açık Kale Arkası C,D,E,F; Migros Kale Arkası C,D,E,F,L,M bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
7. E.2017/475 - K.2017/479
MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/421 - K.2017-2018/509 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Gençlik Parkı Kale Arkası A,B,C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Faruk Süren: Fatih Terim G.Saray'a gelmez
Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!
Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili açıklama geldi.
Şenol Güneş'ten bomba değişiklik kararı!
Teknik direktör Şenol Güneş, takımında önemli değişikliklere gidiyor.
Aykut Kocaman'dan Persie için açıklama
Teknik adam Aykut Kocaman'dan Persie ile ilgili açıklama geldi.
G.Saray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi
Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması!
Trabzonsporlu Burak Yılmaz'dan trafik kazası açıklaması geldi.