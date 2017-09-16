Flaş Talisca kararı! Satış listesine konulacak
Benfica, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'yı sezon sonunda satış listesine koyacak.
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