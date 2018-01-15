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Flaş! Trabzonspor, Sosa'yı KAP'a bildirdi

Flaş! Trabzonspor, Sosa'yı KAP'a bildirdi.20842
  • Giriş : 15.01.2018 / 17:05:00

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın yeni takımı belii oldu.

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Tecrübeli futbolcu Jose Ernesto Sosa, 2,5 yıllığına Karadeniz ekibi Trabzonspor ile sözleşme imzaladı Bordo-mavili akip transferi KAP'a bildirdi.

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