Flaş! Trabzonspor, Sosa'yı KAP'a bildirdi
Tecrübeli futbolcu Jose Ernesto Sosa, 2,5 yıllığına Karadeniz ekibi Trabzonspor ile sözleşme imzaladı Bordo-mavili akip transferi KAP'a bildirdi.
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