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Flaş Trump ile Putin görüşmesi!

Flaş Trump ile Putin görüşmesi!.20486
  • Giriş : 02.05.2017 / 22:38:00

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında flaş bir görüşme gerçekleşti.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki lider telefonda terörizme karşı koordinasyonu konuştu. Görüşmede Suriye konusunda dışişleri bakanlarının ilişkilerinin artırılmasına karar verildi.

Görüşmede Kuzey Kore konusunda da diplomatik çabaların artırılması kararlaştırıldı. Putin, Kuzey Kore konsunda 'sakin olunmalı ve tansiyon düşürülmeli' dedi.

Putin ve Trump ayrıca önümüzdeki ay gerçekleşecek G-20 zirvesinde yüz yüze görüşebelilir.

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