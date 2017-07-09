Tudor'la tartıştı, Slovakya kampından kovuldu!
Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da sorunlar da bitmek bilmiyor. Bu kez de kampta şok bir olay yaşandı.
Trabzonspor'dan transfer edilen Belçikalı sağ bek Luis Cavanda'nın dün Diosgyor'la oynanan hazırlık maçında şans bulamadığı için Hırvat çalıştırıcıyla tartıştığı belirtildi.
Fanatik'in haberine göre Tudor'la gerilim yaşayan Luis Cavanda kampın bitmesi beklenmeden kadro dışı bırakıldı ve kamptan gönderildi. 26 yaşındaki savunmacının bundan sonra A Takım kadrosunda yer almayacağı iddia edildi.
Belçikalı futbolcu, 11 Mart'ta oynanan Gençlerbirliği maçı öncesinde de Tudor'la gerilim yaşamıştı. 18 kişilik maç kadrosuna alınmayan Cavanda'nın takım otobüsüne binme isteği, Hırvat teknik adamın "İsmin esamede yer almıyor" cevabıyla reddedilmişti.
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