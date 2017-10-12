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Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!

Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!.25450
  • Giriş : 12.10.2017 / 12:50:00

Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı.

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Sepet Beşik

Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'e (Tuğba Kuruyemiş Şekerleme Gıda Meşrubat İnşaat Turizm Yerli Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi)  kayyum atandı.

1980’de Aydın’da kurulan şirketin sahibi Tonkul Ailesi. Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş’in sahipleri bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Şirketin kurucusu Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul, 3 ay 7 gün tutuklu kaldıktan sonra geçen kasım ayında tahliye edilmişti.

Ancak Tonkul Ailesi’nin şirketlerinden Tuğba Kuruyemiş’e, yürütülen soruşturma kapsamında kayyum ataması talebi gündeme geldi. Savcılığın talebini değerlendiren Aydın Sulh Ceza Hakimliği Tuğba Kuruyemiş’e kayyum atadı. Kayyum ataması kararı ile birlikte şirketin yönetimi TMSF’ye geçti.

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