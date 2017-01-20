Flaş! Türk Silahlı Kuvvetleri sayı verdi
Güvenlik güçleri ülke içi ve Suriye topraklarında terör örgütlerine karşı savaş vermeye devam ediyor. Türkiye'de düzenlenen operasyolarda 78 terörist öldürülürken, Fırat Kalkanı operasyonunda 940 DEAŞ, 315 PKK üyesi militanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Güvenlik güçlerince, son bir hafta içinde Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen operasyonlarda 78 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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