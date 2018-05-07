Flaş! Ümit Özat istifa kararından vazgeçti
Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve Antalyaspor maçın sonrası istifa ettiğini açıklayan teknik adam Ümit Özat, istifa kararından vazgeçti.
Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Gençlerbirliği 30 puanla 17. sırada bulunuyor.
BEİNSSPORTS
DİĞER HABERLER
Kupa finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ve Demba Ba, yeniden Beşiktaş'a geliyor
Golcü oyuncu Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a transfer oluyor.
Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybeder
Galatasaray'ın dış sahalarda 7 kez yenildiğine dikkat çeken Aykut Kocaman, "G.Saray'dan puan kaybı b
Sir Alex Ferguson yoğun bakıma alındı!
Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı.
Aziz Yıldırım bombayı patlattı! O isim geliyor
Fenerbahçe, gelecek yıl için kadroyu şekillendirmeye başladı.
Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş açıklaması
Beşiktaş yönetimi, teknik adam Şenol Güneş ile ilgili kararını verdi.