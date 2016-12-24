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Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek

Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek.16697
  • Giriş : 24.12.2016 / 15:02:00

İstanbullulara kötü haber geldi. Şehirde 20 saatlik kesinti yaşanacak.

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İstanbullar için uyarı geldi. Soğuk havalardan kaynaklanan ulaşım aksamalarına bir de su kesintisi eklendi. 20 saat sürecek kesinti için vatandaşlar bilgilendirildi.

27 Aralık Salı günü saat 10.00 ila Çarşamba günü 0600 saatleri arasında 20 saatlik yapılacak kesinti için İSKİ'den açıklama geldi.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kadıköy Kurbağalıdere Islahı kapsamında Şefikbey Köprüsü yenileme çalışmaları sebebiyle yeri değiştirilen isale hattı mevcut hatlara bağlanarak iyileştirme ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Söz konusu çalışma sebebiyle; 27 Aralık 2016 Salı günü 10.00 ila 28 Aralık 2016 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Kadıköy İlçesi: Feneryolu, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Koşuyolu, Eğitim, Dumlupınar, Fikirtepe ve Merdivenköy Mahallelerinin tamamı ile Acıbadem Mahallesi'nin bir kısmı.”

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