Flaş! Yeni KHK geliyor!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın ByLock tuzağından yargılanan ve tahliye olanların işe dönüşünü içeren yeni bir Kanun Hükmünde Kararname yayımlanacak.
Habertürk TV’nin haberine göre yeni KHK’nın birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayınlanacağı belirtildi.
KHK ile tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler göreve iade edilecek.
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