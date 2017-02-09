Facebook Twitter Rss

İşte yeni KHK'daki kararlar

İşte yeni KHK'daki kararlar.15688
  • Giriş : 09.02.2017 / 10:02:00
  • Güncelleme : 09.02.2017 / 09:59:39

Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlarla, darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazırlanan kararnameye göre;

Kayyum atanmasına karar verilip kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılan şirketler, ortaklık payları ve varlıkların Terörle Mücadele Kanunu ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararı; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilecek. Satış ve tasfiye sürecinde şirket, ortaklık payları ve varlıkların yönetiminin atanan yöneticiler tarafından yürütülmesine devam edilecek. Satış veya tasfiyeden elde edilen gelirler Hazineye irat kaydedilecek.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulması yetkisi valiliklere devredilebilecek. Düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.

Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçu olmaktan çıkartıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan “kuran ve işleten” ibaresi “kuran ve/veya işleten” şeklinde değiştirildi.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Kapatılan özel radyo ve televizyonların; sahip oldukları yayın lisansları, yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki benzeri izinleri Maliye Bakanlığının bu yöndeki talebi üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilecek.

F.Bahçe'den Beşiktaş'a Van Persie'li gönderme!

El Bab'dan sonra Rakka operasyonu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ sanıklarına zenginlik vaadi

FETÖ sanıklarına zenginlik vaadi

Cezaevindeki FETÖ sanıkları hala para ile telkin ediliyorlar.

El Bab'dan sonra Rakka operasyonu

El Bab'dan sonra Rakka operasyonu

Hükümetin El Bab operasyonundan sonraki hedefi belli oldu.

 

Büyükanneye maaş belli oldu

Büyükanneye maaş belli oldu

Devletin torununa bakan büyükannelere vereceği maaş belli oldu.

Ünlü orkestra şefi de ihraç edildi

Ünlü orkestra şefi de ihraç edildi

Ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın da ihraç edildiği öğrenildi.

 

Volkan Demirel hakkında soruşturma

Volkan Demirel hakkında soruşturma

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay sonrası İsrail'e giden ilk Türk bakan!

Olay sonrası İsrail'e giden ilk Türk bakan!

Mavi Marmara sonrası İsrail'e ilk giden bakan Nabi Avcı oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya