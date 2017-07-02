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Florya Sahili'nde 'mangal' operasyonu!

Florya Sahili'nde 'mangal' operasyonu!.11551
  • Giriş : 02.07.2017 / 19:09:00

İstanbul'un en kıymetli sahillerinden birisi olan Florya sahilinde mangal operasyon yapıldı.

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Florya sahilinde yapılan yapılan operasyonda bütün mangallar toplandı. İçlerinde Suriyelilerin de olduğu vatandaşlar, zabıtalara tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, akşam saatlerinde polis eşliğinde sahilde mangal yapan vatandaşlara valilik kararıyla operasyon düzenledi.

Zabıta ekipleri, sadece mangal değil ateşle yanan semaver ve nargileleri de topladı.

Aralarında çok sayıda Suriyelinin de bulunduğu mangalcılar zaman zaman zabıtalara direnince devreye polis ekipleri girdi.

Yeşilköy'den Menekşe sahiline kadar nargileler, mangallar ve semaverler toplanarak belediyeye ait araçlara yüklendi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucunda Yeşilköy sahilindeki tüm mangallar toplandı.

Polis, ayrıca yasak olan bölgede piknik yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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