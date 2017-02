Fosil yakıt teşviklerini 2020'ye kadar kaldır!

Finans sektörünün farklı kesimlerinden (Legal and General, Aegon Asset Management ve Aviva Yatırım da aralarında olduğu) liderler, bir ortak bildirim imzalayarak G20 hükümetlerine Hamburg’da yapılacak 2017 G20 zirvesinde fosil yakıt teşviklerini kaldıracakları net bir tarih belirlemeleri çağrısında bulundular.Global Subsidies Initiative (Küresel Teşvikler Girişimi- GSI) ve Overseas Development Institute (Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü- ODI) tarafından bu hafta başında açıklanan bir araştırma küresel fosil yakıt üretimine verilen teşviklerin sona erdirilmesinin küresel havacılık sektörünün tüm emisyonlarını ortadan kaldırmakla eşit olacağını ortaya koydu. Overseas Development Institute ve Oil Change International tarafından 2015 yılında yayımlanan bir araştırma ise, G20 hükümetlerinin 2009’dan beri her yıl teşvikleri durdurma ve felakete yol açacak iklim değişikliğini önleme taahhüdünde bulunmalarına rağmen, fosil yakıt üretimini desteklemek için her yıl 444 milyar ABD doları harcadıklarını ortaya koymuştu.Legal and General, Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Yatırım Stratejisi Bölümü Başkanı Meryam Omi, “G20 hükümetlerinin vermiş oldukları taahhütleri doğrultusunda fosil yakıt teşviklerinin aşamalı olarak sonlandırılmasına dair net bir plan görmemiz lazım. Halihazırdaki yetersiz teşvikler ve şeffaf olmamaları, Paris iklim hedeflerinin küresel düzeyde gerçekleştirilmesini ve güvenli, sağlıklı ve güvenilir bir enerji sisteminin güvence altına alınmasını riske sokuyor. Yatırımcılar olarak, önümüzde düşük karbona geçişi finanse etmek gibi çok büyük bir fırsat var ve hükümetlerden sistemli bir geçişi kolaylaştırabilecek fosil yakıt teşviklerini sonlandırma çizelgesi ve planı belirlemelerini bekliyoruz.”diyor.Overseas Development Institute, İklim ve Enerji Araştırma Programı Sorumlusu Shelagh Whitley’ göre: “Küresel yatırımcılar ve sigortacılar, hükümetlere kamu parasını fosil yakıt teşvikleri vererek harcamanın sadece gezegen açısında değil ekonomik açıdan da yanlış olduğuna dair net bir mesaj veriyorlar. G20 Bakanları yatırımcıların söylediklerini önemsemeli ve kendi ülkelerinin liderlerinin bu yıl Hamburg’da yapılacak G20 Zirvesi’nde fosil yakıt teşviklerini sonlandıracakları kesin bir tarih vermeleri sağlamalılar.”