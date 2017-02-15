Fosil yakıt teşviklerini 2020'ye kadar kaldır!

Giriş : 15.02.2017 / 10:43:00

2.8 trilyon ABD dolardan büyük portföye sahip 16 yatırımcı ve sigorta şirketi, G20’ye yapılan fosil yakıt teşviklerinin durdurma çağrısına katılarak halihazırda devam etmekte olan hükümet desteklerin finans sektörünü riske soktuğunun altını çizdiler.