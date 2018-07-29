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Fotoğraf Tuba Büyüküstün'ün ailesini kızdırdı

Fotoğraf Tuba Büyüküstün'ün ailesini kızdırdı.26137
  • Giriş : 29.07.2018 / 13:06:00

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisiyle çekilen fotoğrafları ailesini kızdırdı.

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Sevilen oyuncu Tuba Büyüküstün'ün geçtiğimiz günlerde Bodrum plajında kendisinden 8 yaş küçük sevgilisiyle çekilen fotoğrafları ünlü oyuncunun ailesini kızdırdı.

6 YAŞINDAKİ kızlarıyla annesinin Bodrum’daki yazlığında tatil yapan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gün sevgilisi Umut Evigen ile Türkbükü’nde bir plajda sarmaş dolaş objektiflere takıldı. Evirgen’in yanında yatan sevgilisini öpücüklere boğduğu kareler Büyüküstün ailesinde sıkıntı yarattı. Bu ilişkiye yaş farkı nedeniyle baştan beri karşı çıkan ailenin, Evirgen’i Bodrum’daki evlerine kabul etmediği öne sürüldü. Basına yansıyan bu kareler nedeniyle anne-babanın kızlarına sitem ettiği öğrenildi. Büyüküstün, geçen hafta sevgilisiyle yazlığının kapısında görüşmüştü

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