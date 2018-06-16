Fransa, Avustralya'yı 'teknoloji' ile mağlup etti!
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 3. gününde Fransa, Avustralya'yı 2-1 ile geçerken karşılaşmaya VAR ve gol çizgisi teknolojisi damga vurdu.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0'lık skorla sona erdi.
Maçın 55. dakikasında ceza sahası içerisine hareketlenen Antoine Griezmann, Joshua Risdon'ın arkadan yaptığı müdahale sonrasında yerde kalırken maçın hakemi Andres Cunha, VAR teknolojisine başvurarak bu pozisyonda Fransa lehine penaltı kararı verdi. VAR yardımıyla verilen penaltı atışını kullanan Griezmann topu ağlarla buluşturdu ve Fransa'yı, Avustralya karşısında 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte ilk kez bir Dünya Kupası'nda VAR teknolojisi kullanılmış oldu.
Bu golden sonra Avustralya rakip kalede etkinliğini arttırdı. 62. dakikada Umtiti'nin eline çarpan topta maçın hakemi ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Jedinak golü attı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.
Maçta son sözü ise Paul Pogba söyledi. Manchester Unitedlı yıldız oyuncu ceza sahasının hemen içerisinden şutunu çekti ve top direğe çarparak oyun alanına geri dönerken Fransa’nın golünde yan hakem orta çizgiye koşmamasına rağmen gol çizgisi teknolojisi sayesinde orta hakemin koluna giden uyarı sistemi ile gol kararı verildi.
Bu sonuçla Fransa Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken Avustralya ise sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.
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