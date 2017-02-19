Facebook Twitter Rss

Fransa başkentinde eylem: Theo için adalet!

Fransa başkentinde eylem: Theo için adalet!.26690
  • Giriş : 19.02.2017 / 10:15:00
  • Güncelleme : 19.02.2017 / 10:21:09

Fransız polisinin Theo isimli gence uyguladığı cinsel şiddete yönelik protesto eylemi yapılıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fransa'da polisin cinsel şiddetine maruz kalan Theo isimli genç için Fransızlar tarafından protesto eylemi gerçekleştirildi. Gözaltıların gerçekleştiği eylemde 2 binin üzerinde gösterici yer aldı.

Paris'te Cumhuriyet Meydan’ındaki 'Theo İçin Adalet' etkinliği sonunda bir grup polisle çatıştı.

Irkçılık karşıtı dernekler ve sendikalar polis şiddetini protesto etmek ve Theo'ya destek için Paris Republique Meydanı'nda toplandı. Emniyet müdürlüğüne göre 2300 kişi organizatörlere göre 4000 ile 5000 kişi toplandı. Meydana açılan metro istasyonu kapatıldı. Eyleme destek için gelenlerin meydana girişte çantaları arandı ve eylem alanına alındı.

Eyleme katılanlar, 'Polis her yerde adalet hiç bir yerde' 'Theo için adalet', 'Polisten nefret ediyoruz' sloganları attı.

Konuşmaların yapıldığı sırada siyah başlık giymiş bir grup militan Cumhuriyet Meydanı çevresinde yerleşmiş olan zırhlı Özel Çevik Kuvvet Polisi ile karşı karşıya geldi. Katil polis sloganı ile polise taş ve sopalar atan grup polisin göz yaşartıcı gazı ile dağıtıldı. Olaylarda iki polis memuru hafif yaralandı. 13 gösterici gözaltına alındı.

O hainler hakim karşısında!

Şahan Gökbakar'dan 'Recep İvedik 5' kararı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Irkçı politikacı bu kez de Faslıları hedef aldı

Irkçı politikacı bu kez de Faslıları hedef aldı

Hollanda'da ırkçı parti lideri Geert Wilders'in skandal konuşmaları bitmek bilmiyor.

Başbakan açıkladı: Operasyon başladı!

Başbakan açıkladı: Operasyon başladı!

Irak ordusu, Musul'un batısının terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için operasyon başlattı.

 

Göçmenler Trump'a karşı ayaklandı!

Göçmenler Trump'a karşı ayaklandı!

ABD'de göçmenler başkan Donald Trump'a karşı harekete geçti.

Samsung'un veliahtı tutuklandı

Samsung'un veliahtı tutuklandı

Teknoloji devi Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong tutuklandı.

 

Almanya'da zehirli gaz alarmı!

Almanya'da zehirli gaz alarmı!

Almanya'da bulunan kimya fabrikasından zehirli gaz yükseldi.

CNN: ABD savaşa girebilir!

CNN: ABD savaşa girebilir!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası sertleşiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya