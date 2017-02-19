Fransa başkentinde eylem: Theo için adalet!
Fransa'da polisin cinsel şiddetine maruz kalan Theo isimli genç için Fransızlar tarafından protesto eylemi gerçekleştirildi. Gözaltıların gerçekleştiği eylemde 2 binin üzerinde gösterici yer aldı.
Paris'te Cumhuriyet Meydan’ındaki 'Theo İçin Adalet' etkinliği sonunda bir grup polisle çatıştı.
Irkçılık karşıtı dernekler ve sendikalar polis şiddetini protesto etmek ve Theo'ya destek için Paris Republique Meydanı'nda toplandı. Emniyet müdürlüğüne göre 2300 kişi organizatörlere göre 4000 ile 5000 kişi toplandı. Meydana açılan metro istasyonu kapatıldı. Eyleme destek için gelenlerin meydana girişte çantaları arandı ve eylem alanına alındı.
Eyleme katılanlar, 'Polis her yerde adalet hiç bir yerde' 'Theo için adalet', 'Polisten nefret ediyoruz' sloganları attı.
Konuşmaların yapıldığı sırada siyah başlık giymiş bir grup militan Cumhuriyet Meydanı çevresinde yerleşmiş olan zırhlı Özel Çevik Kuvvet Polisi ile karşı karşıya geldi. Katil polis sloganı ile polise taş ve sopalar atan grup polisin göz yaşartıcı gazı ile dağıtıldı. Olaylarda iki polis memuru hafif yaralandı. 13 gösterici gözaltına alındı.
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