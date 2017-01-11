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Fransa Başkonsolosluğu'ndan yalanlama

Fransa Başkonsolosluğu'ndan yalanlama.22467
  • Giriş : 11.01.2017 / 08:50:00

Fransa Başkonsolosluğu, basında yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı.

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'İstanbul'da belirli noktalarda tehditler'e dair sosyal medyada yayılan iddialara karşı Fransa Başkonsolosluğu'ndan yalanlama geldi.

Konuya ilişkin bilgi veren Fransa Başkonsolosluğu sosyal medyada ortaya atılan iddilara açıklık getirdi.

İşte yapılan açıklama

Fransa Başkonsolosluğu'ndan duyuru :

" Fransa Başkonsolosluğu'ndan gönderildiği iddia edilen, Istanbul'da belirli noktalarda tehditlere dair haberler, sosyal medyada dolaşmaktadır.

Söz konusu mesaj, Fransa Başkonsolosluğu tarafından gönderilmemiştir. Mesaja itibar etmemenizi ve bu asılsız haberi paylaşmamanızı önemle rica ederiz.

Une rumeur circule actuellement sur les réseaux sociaux via un message prétendument envoyé par le consulat général, faisant état de menaces sur une liste de lieux à Istanbul.

Ce message ne provient pas du consulat général : nous vous remercions de ne pas en tenir compte, de ne pas le retransmettre autour de vous et de ne pas alimenter ainsi cette fausse rumeur."

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