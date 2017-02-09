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Fransa'da nükleer santralde patlama

Fransa'da nükleer santralde patlama.17207
  • Giriş : 09.02.2017 / 13:55:00
  • Güncelleme : 09.02.2017 / 13:51:02

Fransa Flamanville şehrinde büyük bir patlama meydana geldi.

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Fransa Flamanville şehrinde bulunan nükleer santralde bir patlama meydana geldi. Yaşanan olayda yaralıların olabileceği öğrenildi. Patlamanın tesisteki nükleer bölgenin dışında gerçekleştiği ortaya çıktı.

Reuters patlamada yaralıların olabileceğini fakat sızıntının bulunmadığını aktardı. Patlamanın tesisteki nükleer bölgenin dışında gerçekleştiği belirtildi.

Ouest France gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre patlama yerel saatle 10.00 civarında meydana geldi.

İtfaiyeciler ise santralin merkezinde patlama olduğunu ve yangın çıktığını fakat bunun nükleer bölgenin dışında gerçekleştiğini bildirdi.

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