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Fransa'da patlama!

Fransa'da patlama!.10551
  • Giriş : 13.01.2017 / 16:11:00

Fransa'nın Marsilya bölgesinde büyük bir patlama olduğu öğrenildi.

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Fransa'nın Marsilya bölgesinde büyük bir patlama olduğu öğrenildi. Olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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