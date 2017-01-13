Fransa'da patlama!
Fransa'nın Marsilya bölgesinde büyük bir patlama olduğu öğrenildi. Olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
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Kayseri saldırısında büyük ihanet!
17 Aralık'ya Kayseri'de meydana gelen patlama ile ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.
Türk Hava Yolları 113 seferi iptal etti
Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hatta 113 tarifeli seferi iptal edildi.
Okullara kar yağışı arası
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, okulların tatil edilmesine neden olma
Birçok ilde okullara kar tatili!
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, eğitim ve öğretime ara verilmesine neden oldu.
İstanbul'da yarın da okullar tatil!
Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da okulların tatil edildiği öğrenildi.