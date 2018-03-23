Fransa'da rehine krizi! Silahlı saldırgan ateş açtı
Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında ülkenin güneyindeki Trebes kasabasında bir süpermarkete güvenlik güçlerinin operasyon düzenlendiğini belirtti.
Rehineler kurtarıldı, teröristi ikna çabası sürüyor.
Fransız basınına konuşan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi.
Güvenlik kaynakları rehine krizinin yaşandığı kasabaya 15 dakika uzaklıktaki Carcassonne kasabasında da rehine krizinden önce bir polis memurunun ateşli silahla vurulduğunu belirtti. Bu iki olayın bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Bu arada savcılar Trebes'teki rehin alma eylemini gerçekleştiren kişinin canlı yayında DEAŞ'a biat ettiğini söylediğini aktardı.
GÜNEŞ
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