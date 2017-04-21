Fransa'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
Pek çok terör eylemine sahne olan Paris yine kana bulandı. Şanzelize Caddesinde çıkan silahlı çatışmada 2 polis hayatını kaybederken 1 polis yaralandı. Gerçekleşen saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği öğrenildi.
Reuters'ın aldığı bilgiye göre, polis yetkilileri iki saldırgandan birinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Polis, caddeden uzak durulması yönünde çağrı yaparken, kaçan diğer saldırganın yakalanması için operasyon sürüyor.
Paris Polis Sözcüsü Johanna Primevert AP'ye yaptığı açıklamada saldırganların Franklink Roosevelt metro istasyonunun yakınında bulunan ve bölgeyi koruyan polislere saldırdığını belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Paris'teki saldırı ile ilgili Fransa Terörle Mücadele Bürosu soruşturma başlattı. Fransa Devlet Başkanı Hollande saldırının ardından üst düzey yetkilileri olağanüstü toplantıya çağırdı.
PARİS SALDIRISINI DEAŞ ÜSTLENDİ
DEAŞ‘ın propagandasını yapan Amaq yayın organı Paris Champs-Elysees’de gerçekleşen saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini paylaştı.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristin daha önce terör şüphesi ile fişlendiği öğrenildi. Teröristin 1977 doğumlu olduğu ve 16 yıl önce polislere yine saldırıda bulunduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, polis tarafından saldırganın evine ve arabasına arama yapıldığını bildirdi. Araba araması sırasında bomba imha ekibi getirtildi.
Paris’in sembol caddesinin hala polis tarafından kapatılmış durumda olduğu, bölge üzerinde de helikopterin uçuş yaptığı gözlemlendi.
Öte yandan saldırının caddenin 104. numarasında gerçekleştiği ve 102. numarada bulunan Türkiye turizm ofisi ve Yunus Emre Enstitüsünün çok yakınında olduğu açıklandı.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin önümüzdeki günlerde yapacağı seyahatleri iptal ettiği duyuruldu.
HÜRRİYET
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