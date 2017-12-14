Fransa'da tren kazası: Ölüler ve yaralılar var!
Fransa'da ölü ve yaralıların bulunduğu feci bir tren kazası meydana geldi.
Fransız polisinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın güneyinde tren ve okul otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 4 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
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